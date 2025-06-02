Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Temsilcisi Holguín ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Temsilcisi Holguín ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Angela Holguín ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi ve basına kapalı olan bu görüşmeye dair fotoğraflar paylaşıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Angela Holguín'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Angela Holguín ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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