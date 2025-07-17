Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Kıbrıs Konulu Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Kıbrıs Konulu Toplantısına Katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayrıresmi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen BM ile Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayrıresmi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BM ile Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayrıresmi Toplantısı'na katıldı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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