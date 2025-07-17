Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Kıbrıs Konulu Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayrıresmi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen BM ile Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayrıresmi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BM ile Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayrıresmi Toplantısı'na katıldı. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika