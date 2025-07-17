Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Gayrıresmi Toplantısı için bulunduğu New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Gayrıresmi Toplantısı dolayısıyla bulunduğu New York'da, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika