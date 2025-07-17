Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi Kıbrıs toplantısı için bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika