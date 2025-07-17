Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi Kıbrıs toplantısı için bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. - NEW YORK