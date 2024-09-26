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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, New York şehrinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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