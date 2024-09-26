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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu Toplantısına Katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Finlandiya'nın eş başkanlığındaki BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na katılarak çeşitli Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla görüşmeler yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Finlandiya'nın eş başkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14'üncü Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Ardından Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD'de temaslarını sürdüren Bakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen Türkiye ve Finlandiya'nın eş başkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Fidan, toplantıda katılımcılara hitap etti.

Bakan Fidan, toplantının ardından temasları kapsamında sırasıyla, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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