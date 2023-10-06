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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu. Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı. Paylaşıma göre, Bakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad'ı ve Irak Egemenlik İttifakı lideri Hamis Hançer'i kabul etti. Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile de bir araya geldi.