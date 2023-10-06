Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu. Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı. Paylaşıma göre, Bakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad'ı ve Irak Egemenlik İttifakı lideri Hamis Hançer'i kabul etti. Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.
Paylaşıma göre, Bakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad'ı ve Irak Egemenlik İttifakı lideri Hamis Hançer'i kabul etti.
Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile de bir araya geldi.