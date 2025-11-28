Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'da Resmi Temaslarda Bulundu

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Berlin kentinde Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi. İki bakan ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Fidan, ayrıca Almanya Federal Meclisi'ni ziyaret edecek ve Türk sivil toplum kuruluşları ile iş insanlarıyla bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü.

Bakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'na geçen Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul tarafından kapıda karşılandı. İki Bakan daha sonra ikili görüşmeye geçti. Dışişleri Bakanı Fidan ve Alman mevkidaşı Wadephul ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca bugün Almanya Federal Meclisi'ni (Bundestag) ziyaret edecek, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ve iş insanlarıyla da bir araya gelecek. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
title
