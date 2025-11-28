Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'da Resmi Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü.

Bakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'na geçen Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul tarafından kapıda karşılandı. İki Bakan daha sonra ikili görüşmeye geçti. Dışişleri Bakanı Fidan ve Alman mevkidaşı Wadephul ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca bugün Almanya Federal Meclisi'ni (Bundestag) ziyaret edecek, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ve iş insanlarıyla da bir araya gelecek. - BERLİN