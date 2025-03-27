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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki Türkevi'ni Ziyaret Etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında Washington DC'deki temaslarının ardından New York'taki Türkevi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında New York'taki Türkevi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarını devam ediyor. Başkent Washington DC'deki temaslarının ardından New York'a gelen Bakan Fidan, Türkevi'ni ziyaret etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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