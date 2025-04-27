Dışişleri Bakanı Fidan: YPG ve Suriye Anlaşması Hayata Geçmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Aynı zamanda PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz" dedi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika