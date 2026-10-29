Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü Safadi ile Filistin'deki durumu telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü Safadi ile Filistin'deki durumu telefonda görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'deki durum dahil bölgedeki gelişmeler ele alındı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki durum dahil bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı