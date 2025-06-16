Dışişleri Bakanı Fidan, Tiran'da GDAÜ Zirvesi'ne katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, Tiran'da GDAÜ Zirvesi'ne katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Bakan Fidan, zirve alanına gelişinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından karşılandı. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Fatih Terim Suudi Arabistan'tan ayrılıyor

Fatih Terim'in Suudi Arabistan'daki geleceği belli oldu
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti

Polis ile iş insanı birbirlerini defalarca yumrukladı
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta

İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.