Dışişleri Bakanı Fidan, Tiran'da GDAÜ Zirvesi'ne katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Bakan Fidan, zirve alanına gelişinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından karşılandı. - TİRAN