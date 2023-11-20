Dışişleri Bakanı Fidan: "Şimdiye kadar 11 uçak dolusu insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaşmak üzere Mısır'a göndermiş bulunuyoruz.

Dışişleri Bakanı Fidan: 'Şimdiye kadar 11 uçak dolusu insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaşmak üzere Mısır'a göndermiş bulunuyoruz.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Şimdiye kadar 11 uçak dolusu insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaşmak üzere Mısır'a göndermiş bulunuyoruz. Sahra hastaneleri, tıbbi ekipman, ilaç ve diğer yardım malzemeleriyle dolu büyük bir gemimiz de Mısır'a ulaşmıştır." - ANKARA