Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerine Dair Açıklamalarda Bulundu

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre'deki Ukrayna barış görüşmelerinde Rusya'nın ateşkes ve barış anlaşmasını kabule hazır olduğunu belirtti. Fidan, Türkiye'nin bu tutuma destek verdiğini ve savaşın sona ermesinin Avrupa'da kalıcı istikrar sağlamak için önemli olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Anladığımız kadarıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de belirli şartlar altında ateşkes ve kapsamlı bir barış anlaşmasını kabul etmeye hazır. Bu tutum Ukrayna tarafına iletildi. Türkiye bazı yönlerden bu tutuma destek veriyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cuma günü Almanya'nın başkenti Berlin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Welt am Sonntag gazetesine röportaj verdi. Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik ABD planı kapsamındaki gelişmelere ilişkin bir soruya, "Şu anda görüşülmekte olan barış anlaşması sadece Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için değil, aynı zamanda tüm Avrupa genelinde kalıcı istikrar açısından önemli. Bu çerçevede, Avrupa'nın güvenliğini garanti altına almayı amaçlayan anlaşmanın bazı maddelerine daha yakından bakmalıyız. Bunu, gelecekteki saldırıları önlemek için tarihi bir fırsat olarak görüyorum" cevabını verdi.

Rusya ve Ukrayna hükümetlerinin de barış anlaşması için giderek artan bir istek içinde olduğunun gözlemlendiğine dikkat çeken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Dört yıllık savaşın ardından taraflar eskisinden daha fazla barışa hazır. İnsanların çektiği acıları ve yıkımları gördüler ve kendi sınırlarını fark ettiler" diye konuştu.

Bakan Fidan, "Anladığımız kadarıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de belirli şartlar altında ateşkes ve kapsamlı bir barış anlaşmasını kabul etmeye hazır. Bu tutum Ukrayna tarafına iletildi. Türkiye bazı yönlerden bu tutuma destek veriyor. Bu savaş Rusya'ya çok yüksek maliyetler getiriyor" dedi.

Hakan Fidan, bölgesel ve küresel gelişmeler nedeniyle Almanya'nın, ülkenin ve Avrupa'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalacağına dikkat çekerek, "(Başbakan) Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul vizyoner bir politika izliyor. Bunun farkındalar ve Türkiye ve başka ülkelerle ilişkilerini yeniden düzenliyorlar" şeklinde konuştu. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
