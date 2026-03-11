Haberler

Bakan Fidan, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı Radoslaw Sikorski ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Sikorski, Türkiye'yi hedef alan füzeler konusunda dayanışma mesajı verdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son gelişmelerin bölgesel ve küresel yansımaları değerlendirildi. Sikorski, Türkiye'yi hedef alan füzeler konusunda dayanışma bildirdi.

