Bakan Fidan, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı Radoslaw Sikorski ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Sikorski, Türkiye'yi hedef alan füzeler konusunda dayanışma mesajı verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı