Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Etiyopya ve Somali Bakanlarıyla Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi'yi New York'ta Türkevi'nde ağırladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, New York şehrindeki Türkevi'nde Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından görüşmeye istinaden, "İki ülke arasındaki gerilime Ankara Süreci temelinde dengeli, uygulanabilir ve karşılıklı fayda sağlayacak çözüm arayışımız devam ediyor" paylaşımında bulunuldu. - NEW YORK