Fidan, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Nemruş ile Ankara'da Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş ile bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı