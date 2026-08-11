Fidan, Libya'da İbrahim Dibeybe ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmenin ardından Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı