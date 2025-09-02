Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ile Filistin Konusunda Görüşme Yaptı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması ve Gazze'de ateşkes müzakereleri ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'nın kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması amacıyla yürütülen ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerdeki son durum ele alındı. - ANKARA

