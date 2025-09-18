Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Yetkililerini Kabul Etti
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ve ITC Türkiye Temsilcisi Kutluhan Yayçılı'yı kabul etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika