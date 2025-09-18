Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Yetkililerini Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Yetkililerini Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ve Türkiye Temsilcisi Kutluhan Yayçılı ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ve ITC Türkiye Temsilcisi Kutluhan Yayçılı'yı kabul etti.

Bakan Fidan, ITC Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ve ITC Türkiye Temsilcisi Kutluhan Yayçılı'yı kabul etti.

