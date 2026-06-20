Bakan Fidan Mısır'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'a gidiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20- 21 Haziran tarihlerinde Kahire'de düzenlenecek Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın dördüncüsüne katılacak. Bakan Fidan, ziyaretinde Mısır ve diğer ülkelerden yetkililerle de görüşmelerde bulunacak. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaret kapsamında gerçekleştireceği temaslarda ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakat zaptının imzalanmasından büyük memnuniyet duyulduğunu ve imzacı tarafların çabalarının takdir edildiğini belirtmesi, anılan belgenin imzalanmasıyla sonuçlanan süreçte Pakistan'ın arabuluculuğunun ve katkıda bulunan diğer ülkelerin oynadıkları rolün önemini vurgulaması bekleniyor. Türkiye'nin 60 günlük müzakere sürecinin sonunda tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına varması için çabalarını sürdüreceğini kaydetmesi beklenen Bakan Fidan'ın bu süreçte taraflar arasındaki uzlaşmayı tehlikeye atabilecek tüm etkenlere karşı müteyakkız olunması gerektiğinin altını çizmesi öngörülüyor. Dörtlü mekanizma katılımcı ülkeleri arasındaki eşgüdüm ve iş birliğinin ne kadar önemli olduğunun son süreçte bir kez daha görüldüğüne dikkat çekmesi de beklenen Fidan'ın dörtlü mekanizmanın bölge ülkelerinin kendi aralarındaki ilişkileri güçlendirmek ve yaşanan krizlerden gerekli dersleri çıkararak, sorunları bölgesel sahiplenme anlayışı doğrultusunda ortak çabalarla bertaraf etmek amacıyla kurulduğunu ifade etmesi, bu formatın kurumsal bir çerçeveye kavuşmasının ve zamanı geldiğinde yeni katılımlarla genişlemesinin önemli olduğunu vurgulaması öngörülüyor. İsrail'in Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan'daki işgalci, saldırgan ve provokatif eylemlerinin sona erdirilmesinin sağlanması için Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirecek olan Bakan Fidan'ın Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde nihayete erdirilmesinin Orta Doğu'da barış, istikrar ve huzurun anahtarı olduğuna işaretle dört ülke olarak diğer bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gayret göstermeye devam edileceğini belirtmesi bekleniyor.

Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantıları

Dışişleri Bakanı Fidan, bölgesel konuları ele almak üzere bir süredir bölge ülkelerinden muhataplarıyla yakın istişarelerde bulunuyor. Bakan Fidan, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla dörtlü formatta ilk kez 18 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti. Bakan Fidan, bu toplantının devamı mahiyetinde anılan ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yine aynı formatta 29 Mart tarihinde İslamabad'da ikinci bir toplantı gerçekleştirmişti. Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dörtlü Toplantıları'nın üçüncüsü ise 5. Antalya Diplomasi Forumu marjında 18 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirilmişti. Toplantılarda bölgesel sahiplenme anlayışıyla ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ve müzakere süreci ile Gazze Barış Planı başta olmak üzere bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretme, gerilimi azaltma ve dört ülkenin bulundukları coğrafyada güvenlik ve istikrarı güçlendirme konuları değerlendirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı