Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yeni Diplomatik Atamalar

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin büyükelçilik ve daimi temsilcilikleri için yeni atamaları duyurdu. Çeşitli görevlere getirilen isimler arasında Şam, Lüksemburg ve Podgoritsa büyükelçileri yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilik için yeni görevleri tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin büyükelçilik ve dış temsilciliklerinde görev alacak isimlere yeni görevlerini bildirdi. Buna göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz Şam Büyükelçisi olurken, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise Lüksemburg Büyükelçiliği görevine getirildi. Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Ayda Ünlü, Podgoritsa (Karadağ) Büyükelçisi olurken, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Elçi Bilgin Özkan ise Papua Yeni Gine Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Ayrıca İkili İlişkiler (Latin Amerika) Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevine getirilirken İkili İlişkiler Genel Müdürü (Orta ve Batı Afrika) Büyükelçi Şebnem Cenk de Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olarak görevlendirildi. - ANKARA

500
