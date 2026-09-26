Dışişleri Bakanı Fidan, BM'de İsrail'in soykırım politikalarını gündeme getirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, BM'de İsrail'in soykırım politikalarını gündeme getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjındaki temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Fidan, Türk heyetinin tüm toplantılarda İsrail'in soykırım politikaları ile işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdiğini, Gazze ve Batı Şeria'daki acıları aktardığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjındaki temaslarına ilişkin, "Türk heyeti olarak katıldığımız tüm toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını, işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdik. Gazze'de, Batı Şeria'da yaşanan acıları aktardık" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı