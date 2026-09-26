Dışişleri Bakanı Fidan, BM'de İsrail'in soykırım politikalarını gündeme getirdi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjındaki temaslarına ilişkin, "Türk heyeti olarak katıldığımız tüm toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını, işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdik. Gazze'de, Batı Şeria'da yaşanan acıları aktardık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı