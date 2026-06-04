Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'i Ziyaret Edecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 5-6 Haziran'da Bangladeş'i ziyaret edecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman'ın davetine icabetle, 5-6 Haziran 2026 tarihlerinde Bangladeş'i ziyaret edecek. Bakan Fidan'ın, Bangladeş'e gerçekleştireceği bu ilk ziyaret kapsamında, Başbakan Tarique Rahman tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri Bakanı Rahman ile bir araya gelmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaret nedeniyle ayrıca, 1 milyondan fazla Rohinga Müslümanının Myanmar'daki iç savaştan kaçarak sığındıkları Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde yer alan mülteci kamplarını ziyaret etmesi; burada TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen, kamplardaki mültecilere yönelik insani yardım faaliyetlerini yerinde incelemesi ve Türkiye Sahra Hastanesi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINACAK

Dışişleri Bakanı Fidan'ın söz konusu ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde, Bakan Rahman'a Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurul Başkanlığı'na seçilmesinden ötürü tebriklerini iletmesi, iki ülke arasında köklü geçmişe dayanan bağlar bulunduğunu ve ilişkilerde son dönemde yakalanan ivmenin, Bangladeş'te şubat ayında göreve başlayan yeni hükümetle de sürdürülmesinden duyulan memnuniyeti ifade etmesi, olumlu mecrada ilerleyen ikili ilişkilerin ticaret, savunma sanayi, enerji, eğitim, kültür, bilim ve sağlık gibi alanlarda daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtmesi, 2025 yılında 1,35 milyar dolar olarak ölçülen ikili ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılmasına yönelik iradeyi yinelemesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin Rohinga meselesini küresel gündemin önde gelen maddelerinden biri olarak ele almaya devam etmekte kararlı olduğunun altını çizmesi, Türkiye'nin Rohinga krizinin başından bu yana sağlık, eğitim, barınma, gıda ve altyapı tesisi gibi alanlarda kapsamlı insani yardımlarda bulunduğunu ve bu yardımlarını ilerleyen dönemde de sürdüreceğini ifade etmesi, Bangladeş'in sahip olduğu stratejik konum ve üstlendiği yapıcı rol ile Güney Asya'nın istikrarı, barışı ve güvenliği açısından stratejik önemi haiz bir ülke konumunda olduğuna dikkat çekmesi, son dönemde Orta Doğu, İran ve Güney Asya'da yaşanan kritik gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı