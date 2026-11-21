DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Türkiye'nin Lübnan'a yaptığı insani yardımlara ilişkin, "Son 2 yılda kamu kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarıyla Lübnan'a yaklaşık 4 bin ton insani yardım ulaştırılmıştır" dedi.

Lübnan'ın Ulusal Bayrak Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) etkinlik düzenlendi. Lübnan'ın milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte konuşan Özel, Türkiye- Lübnan ilişkilerine değinerek, "Gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler ikili ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmış ve her alanda iş birliğimizi derinleştirmiş, ortak kararlılığımızı ortaya koymuştur" dedi.

LÜBNAN'IN GÜVENLİĞİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

İsrail'in saldırılarına da değinen Özel, Lübnan'ın Orta Doğu'da kültürel ve entelektüel hayatın önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğine, istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem verdiğini ifade eden Özel, Lübnan'ın bölgesel çatışmalar ve İsrail'in saldırıları nedeniyle büyük zarar gördüğünü söyledi.

'LÜBNAN'A YAKLAŞIK 4 BİN TON İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMIŞTIR'

Türkiye'nin Lübnan'a sağladığı yardımlara da değinen Bakan Yardımcısı Özel, şunları söyledi:

"Son 2 yılda kamu kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarıyla Lübnan'a yaklaşık 4 bin ton insani yardım ulaştırılmıştır. Bu yardımlar, saldırıların yol açtığı acıların hafifletilmesine katkıda bulunmayı ve Lübnanlı kardeşlerimize destek olmayı amaçlamıştır. Türkiye, insani yardım faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Aynı zamanda Lübnan'ın toparlanma, kalkınma ve kapasite geliştirme çabalarına da özel önem vermektedir. Bu doğrultuda TİKA tarafından Lübnan'da hayata geçirilen ve toplam değeri yaklaşık 40 milyon ABD dolarını bulan 300'e yakın proje, Lübnan halkının refahını ve dayanıklılığını güçlendirmeye devam edecektir. İş birliğimizin yalnızca Türk ve Lübnan halkının refahına değil, aynı zamanda bölgemizde kalıcı barış, istikrar ve refaha da katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz."

Etkinlik, Türkiye ve Lübnan'a ait müzik dinletilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı