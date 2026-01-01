Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Cidde Uluslararası Türk Okulu'nu ziyaret etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Cidde Uluslararası Türk Okulu'nu ziyaret ederek; öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimiyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Kulaklıkaya, Cidde Uluslararası Türk Okulu'nu ziyaret ederek; öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimiyle bir araya geldi. Ziyareti sırasında sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilenen Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, öğrencilerle sohbet ederek, eğitim süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Ardından öğretmenlerle gerçekleştirdiği toplantıda öğretmenlerin görüş ve taleplerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.

2025 "Aile Yılı" kapsamında Cidde'de anlamlı program

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilan edilen "2025 Aile Yılı" ile Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bin 500. doğum yıl dönümü kapsamında, Cidde Uluslararası Türk Okulu'nda "Hz. Peygamber ve Aile Ahlakı" konulu geniş katılımlı bir konferans gerçekleştirildi. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) aile hayatından çarpıcı kesitler sunan Dr. Oğuz; yuvanın kurulması kadar, karşılıklı anlayış, saygı ve nezaketle devam ettirilmesinin hayati önemine değindi. Eşler arasındaki duygusal bağın kuvvetlendirilmesi gerektiğini belirterek, boşanmalara sebebiyet verebilecek kırıcı tutumlardan ve olumsuz davranışlardan titizlikle sakınılması gerektiğini hatırlattı. Dr. Oğuz, Nebevi ahlakın bir gereği olarak eşlerin birbirlerine karşı müsamahalı olmalarını ve ev içindeki sorumlulukları yardımlaşarak paylaşmalarını tavsiye etti.

Türkiye'nin demografik yapısına ilişkin güncel veriler paylaşıldı

Cidde Din Hizmetleri Ataşeliği tarafından koordine edilen programın açılışında Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal ve Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mahmut Tahir Nalbantçılar birer konuşma yaparak, gurbette yaşayan vatandaşlara yönelik bu nitelikli çalışmadan dolayı Din Hizmetleri Ataşeliğine teşekkürlerini ilettiler.

Programda ayrıca Türkiye'nin demografik yapısına ilişkin güncel veriler paylaşılırken, doğurganlık oranlarındaki düşüş ve boşanma oranlarındaki artışın oluşturduğu toplumsal risklere değinildi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen Aile Yılı faaliyetlerinin, bu doğrultuda farkındalık oluşturarak aile kurumunu güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Yoğun ilgi ve güçlü katılım

Mekke, Medine ve Taif'teki Türk okullarında da düzenlenen program dizisinin son ayağını oluşturan Cidde programı; öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar, programın aile bilinci ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade ettiler.

Program, ailelerimizin güçlenmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunması temennileriyle sona erdi. - CİDDE