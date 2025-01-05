Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran Sudan'da İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Dışişleri Bakanı Ali Yusuf el-Şerif, Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Cibril İbrahim ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sudan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Duran, Port Sudan şehrinde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Dışişleri Bakanı Ali Yusuf el-Şerif ve Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Cibril İbrahim ile görüştü.

Bakan Yardımcısı Duran, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Sudan'daki durum, sorunlara barışçıl çözümler bulunmasına Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar ile teknik ve insani yardımlar konularında değerlendirmelerde bulundu. Duran, temasları sırasında Port Sudan'da faaliyetlerine devam eden büyükelçiliğin, TİKA ofisinin kuruluşunu ve Ziraat Katılım Bankası şubesinin açılmasını da ele aldı. - HARTUM