Dışişleri Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÜST DÜZEY ATAMA

Buna göre; İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Musa Kulaklıkaya, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

MUSA KULAKLIKAYA KİMDİR?

Musa Kulaklıkaya, uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları ve kamu yönetimi alanlarında geniş bir tecrübeye sahip bir bürokrattır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Kulaklıkaya, yüksek lisansını ABD'de ekonomi alanında tamamlamıştır. Kariyeri boyunca TİKA Başkanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı SESRIC Genel Direktörlüğü gibi önemli görevlerde bulunmuş, son olarak İİT İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Afrika başta olmak üzere birçok coğrafyada kalkınma projelerine liderlik etmiş, Türkiye'nin dış politika vizyonuna katkı sağlayan çalışmalarda aktif rol almıştır.