Dilan Kunt Ayan: Hasta Tutuklular Serbest Bırakılmalı

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde yaşanan sorunlardan birinin de "hasta tutuklu ve hükümlüler" konusu olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'de en az bin 412 hasta tutuklu ve hükümlü olduğunu dile getiren Ayan, "Bu mahpuslardan 335'i ağır hasta, 230'u tek başına yaşamını sürdüremiyor. 105 mahpusun ise sürekli desteğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Hasta mahpusların yeri hapishaneler değil, hastanelerdir. Hasta mahpuslar derhal serbest bırakılmalıdır." dedi.