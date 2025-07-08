Dilan Kunt Ayan: Hasta Tutuklular Serbest Bırakılmalı

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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Meclis'te yaptığı basın toplantısında cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'de en az bin 412 hasta tutuklu bulunurken, Ayan bu kişilerin tedavi edilmesi için hastanelere aktarılması gerektiğini ifade etti.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde yaşanan sorunlardan birinin de "hasta tutuklu ve hükümlüler" konusu olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'de en az bin 412 hasta tutuklu ve hükümlü olduğunu dile getiren Ayan, "Bu mahpuslardan 335'i ağır hasta, 230'u tek başına yaşamını sürdüremiyor. 105 mahpusun ise sürekli desteğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Hasta mahpusların yeri hapishaneler değil, hastanelerdir. Hasta mahpuslar derhal serbest bırakılmalıdır." dedi.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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