Üye Girişi
Haberler

Dikkat çeken sözler: Devlet Bey normalleşmeye karar verdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Yasama yılı açılış töreninde DEM Partili vekillerin elini sıkan MHP Lideri Bahçeli'ye, Özgür Özel'den destek geldi. Özel, "Devlet Bey normalleşmeye karar verdi. Devlet bey doğrusunu yapıyorsun" dedi.

Siyaset gündemi, üzerinden günler geçmesine rağmen TBMM Yasama yılı açılış resepsiyonunda, MHP Lideri Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasını konuşmaya devam ediyor. Son değerlendirme CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: DEVLET BEY NORMALLEŞMEYE KARAR VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Partili milletvekilleriyle el sıkışmasını değerlendiren Özel, "Baktılar, gördüler ki anketinde, kamuoyu araştırmasında, toplumda, CHP'nin lüzumsuz tartışmalardan kaçan, sürekli vatandaşın derdinden söz açan siyaseti karşılık buluyor. Devlet Bey normalleşmeye karar verdi. Devlet Bey DEM'e uzattığı eli söylüyor. Düne kadar 'Kapatılsın, hazine yardımına el konsun, terör odağı' dediği partiye, bize, o partinin seçilmiş milletvekillerine diyalog kurduğumuz için, el sıktığımız için demediğini bırakmayan Devlet Bey, 'Uzattığım el hesapsızdır, kitapsızdır' demiş. Ben ona diyorum ki Devlet Bey doğrusunu yapıyorsun. El uzatmak iyidir, el sıkışmak iyidir. Konuşmak kavgadan iyidir, diyalog kuru inattan iyidir, barışmak küslükten iyidir. Bu yaptığın için seni eleştirmiyorum. Dün bana dediklerini dönüp de şimdi sana söylemiyorum. Diyorum ki el uzatman doğrudur. Milletin temsilcisine uzatılan el, milletin kendine uzatılan eldir. Milletin temsilcisine gösterilen saygı, onu seçene gösterilen saygıdır. Bir partiyi yok saymak, ona oy veren seçmeni yok saymaktır" diye konuştu.

BAHÇELİ: UZATTIĞIM EL YANLIŞ YORUMLANMASIN

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:Uzattığım eli bağlamından koparıp başka mecralara çekenlerin nereye varmak istedikleri malum ve mahuttur. Uzattığım el hesapsız bir eldir. Uzattığım el samimi ve iyi niyetli bir eldir. Uzattığım el 'Türkiye'de birleşelim, Türk milletinde kenetlenelim' tebliğidir. Günlerdir uzattığım elden farklı sonuçlar çıkarıp uyduruk yorumlar yapanlar elbette yanılgının ve yanlışın pençesine düşmüşlerdir. Aklında sadece Türkiye olan bir dava insanı ve Genel Başkan olarak, elimi vatan, millet ve devlet için uzattığımı, dışarıda sert rüzgarlar eserken, içimizde barışsever ve hoşgörülü bir havanın kati surette hakim olmasını gönülden istediğimi herkesin bilmesinde yarar olacaktır. Biz elimizi yeni bir süreç için değil, kardeşlik ve kaderdaşlık için uzatırız. Kaldı ki, aynı noktadayım, aynı düşüncedeyim.

Dikkat çeken sözler: Devlet Bey normalleşmeye karar verdi
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

Özgür Özel Politika Sözler MHP

Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek

Barzani yarın Ankara'da Erdoğan ile görüşecek

 Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

 Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi

ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi
Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber

Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
500

Yorumlar (3)

Tolga H:

bu ülkeden iktidar ve ana muhalefet partisinin kesinlikle gitmesi lazım. ülkemizin hayrı için chp yerine zafer partisi, mhp akp yerinede refah partisi öne çıkmalı. iktidar ve ana muhalefetin oy kazanmak için yapamayacakları hiçbirşey yok yarın öbür gün sıra ülkemizede gelir arkadaşlar

3
3
yanıtYanıtla
Cengaver Baran:

Demle akp ve mhp nin kavgasının kaymağını yiyen parti chp

1
1
yanıtYanıtla
mehmet yıldırım:

daha iyi bir ülke olmak istiyorsak akp mhp chp hdp kurtulmamız lazım akp yerine yeniden refah chp yerine memleket mhp yerine zafer partisi hdp yerine işci partisi bu 4 ü ülke hayrına değil oy uğruna kararlar alıyorlar

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şans Topu sonuçları açıklandı Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 16 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 16 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bahar dizisi Evren öldü mü, Evren Hoca yaşıyor mu? Buğra Gülsoy diziden ayrıldı mı? Türker Kılıç kimdir? Türker Kılıç hayatı ve biyografisi! Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir kimdir? Survivor Hasan neden öldü? Polonya Hırvatistan kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Polonya Hırvatistan özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.