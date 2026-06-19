Özel: CHP'de imkan kalmazsa yeni parti kurarız

1) ÖZEL: BİR BANKIN ÜZERİNDEYİZ AMA MİLLETİN GÖNLÜNDEYİZ (2)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli'de Kınık Mahallesi'ndeki bir kafede Pamukkale Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin yeni bir parti kurup, kurmayacağını yönelik sorusu üzerine Özel, "Biz CHP'de mücadele ediyoruz. Hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz, siyasi mücadeleyi sürdüreceğiz, fiziki mücadeleyi sürdüreceğiz. Başka bir çare kalmayana kadar partide mücadele edeceğiz. Ama başka bir çare olmaz, söylediğimiz konular ısrarla yapılmaz, partinin seçime girmesi bile tehlikeli bir hale gelirse, hem bir parti kurmak, hem mevcut bir partiyi hazırda tutmak, baskın bir seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında muhalefeti ve sizleri adaysız bırakmamak, CHP'yi parlamento dışında bırakmamak üzere B, C, D planlarını hazırlıyoruz. Hatta A, B, C, planı gibi zurnanı zırt dediği yerde Z planı bile var dedim. Sandıkta seçilen kadın kolları başkanımızı erkekler atama yaparak indirdiler, yerine başkasını söylediler. Şimdi hazırlık yapıyorlar, bütün genç üyelerin seçtiği gençlik kolları genel başkanı ve MYK'sına yaşlılar atama yapmaya kalkıyorlar. Gençler ve kadınlar dışlanır, parti ele alınmaz ise, CHP bu kuşağa Özgür Özel ve arkadaşlarına her şeye rağmen kurultay yapmaz ve yönetimden uzak tutarlarsa yeni parti kurulmalı diyenler, el kaldırsın, sizin gibi düşünüyoruz. Sonuna kadar parti için mücadele edeceğiz. Ama parti içinde imkan kalmaz ise o zaman partiyi geri almak üzere üzerimize ne düşüyorsa ne gerekiyorsa onu yapmaya da kararlıyız. Sizi ümitsiz, seçeneksiz ve karamsar bırakmayacağız. Size söz veriyorum" diye konuştu.

AYDIN'DA TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Daha sonra Denizli'den ayrılan Özel, 95 yaşındaki annesi Huriye Bülbül'ü kaybeden CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve ailesine taziye ziyaretinde bulunmak için Aydın'ın Nazilli ilçesine geldi. Bülbül ailesine taziyelerini ileten Özel, okunan duaların ardından Nazilli'den ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı