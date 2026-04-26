CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ABD BAŞKANI TRUMP'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde uğradığı silahlı saldırı girişimi nedeniyle sanal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Dün gece Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump'a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

2- EMİNE ERDOĞAN'DAN RAMİ ÇOCUK VE SANAT BİENALİ'NE İLİŞKİN PAYLAŞIM

İSTANBUL,- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nin açılışına ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın paylaşımında açılış programına ilişkin görüntülere de yer verildi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, Rami Kütüphanesi'nde dün katıldığı Rami Çocuk ve Sanat Bienali Açılış Programı'na ilişkin yaptığı paylaşımda "Unutmayalım ki kendi hikayesini çocuklarına anlatamayan toplumlar, başkalarının hikayelerinde kaybolur. ve bir medeniyet çocuklarına kendi kahramanlarını sunabildiği ölçüde varlığını sürdürebilir" ifadelerini kullandı.

3- AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ HER CUMA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİYOR

- AK Parti İstanbul milletvekilleri, her hafta cuma günü İstanbul'un üç ayrı bölgesinde 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' sloganı kapsamında düzenlenen saha programları kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen programlarda, İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri ve teşkilat üyeleri; esnaf, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla buluşarak talep, öneri ve beklentileri yerinde dinliyor. Her hafta farklı ilçelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde çarşı ve pazar esnafıyla görüşmeler yapılırken, mahallelerin ihtiyaçları ve ilçe bazlı öncelikler doğrudan sahada ele alınıyor. Çalışmalar kapsamında İstanbul'un farklı noktalarında eş zamanlı ziyaretler gerçekleştirildiği belirtildi. 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' sloganıyla sürdürülen saha programlarının, İstanbul'un 39 ilçesinde her hafta cuma günü düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI MİLLETİMİZLE BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ'

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sadece konuşan değil; dinleyen, anlayan ve çözüm üreten bir anlayışla sahadayız. Esnafımızla bereketi, hanelerimizde muhabbeti, STK'larımızla ortak aklı, milletimizle güçlü yarınları konuşuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı