CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları onaylamadığını, İran'ın bölge ülkelerine mukabelesini de tasvip etmediğimizi, savaşın daha fazla kontrolden çıkmaması için tüm taraflarla barış ve istikrar odaklı temasların sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu Hükümeti'nin bölge genelindeki saldırgan politikalarının önünün alınması gerektiğini, İsrail'in Kudüs'ün statüsünün aşındırılmasına yönelik adımlarına müsaade edilemeyeceğini belirtti.

SURİYE'DEKİ SON DURUM YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'deki son durumu yakından takip ettiğini, Suriye'de istikrarı güçlendirecek her adımın Türkiye ve Rusya'nın ortak menfaatine olduğunu, buradaki kazanımların riske atılmamasının önemini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının barışla neticelenmesi için Türkiye'nin arayışlarının sekteye uğratılmamasının önemli olduğunu, Türkiye'nin tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmalarını tavsiye ettiğini, Karadeniz'deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına zarar verdiğini, İran savaşının Rusya-Ukrayna krizinde yeni çatışma alanları oluşturmaması gerektiğini belirtti.

2- BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN POLİS ŞEHİT OLDU

Emre KURT/İSTANBUL, - BAŞAKŞEHİR'de polisleri taşıyan servis aracının karıştığı kazada ağır yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kaza, 30 Mart günü saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler Bağlantı yolunda meydana geldi. Polisleri taşıdığı öğrenilen 34 LHU 912 plakalı servis aracı ile 34 EYG 499 plakalı otomobilin karıştığı kaza yaptı. Servis minibüsü bariyerlere çarparak durabilirken, otomobil refüje düştü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1 polis şehit olurken, 3'ü ağır 29 kişi yaralanmıştı.

KAZADA AĞIR YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen polis memuru Seçkin Yalçın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yalçın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün şehit oldu.

ŞEHİT POLİSİN ABİSİNİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit polis memuru Seçkin Yalçın'ın abisinin Zeytinburnu'ndaki evine Türk Bayrağı asıldı. Haberi alan Yalçın'ın yakınları ve mesai arkadaşları buraya gelerek aileye taziyede bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı