Haberler

Bakan Göktaş, 'AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Konuştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1) BAKAN GÖKTAŞ, 'AK PARTİ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI'NDA KONUŞTU'TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİMLER OLDU'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da temel atma törenin ardından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

1) BAKAN GÖKTAŞ, 'AK PARTİ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI'NDA KONUŞTU

'TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİMLER OLDU'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da temel atma törenin ardından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Partililere seslenen Göktaş, Tekirdağ'a desteklerinin süreceğini belirterek, "Son 23 yılda sadece Tekirdağ'a 9,5 milyar liralık destekler getirdik. Bugün sadece bu da sosyal hizmetler alanında, sosyal politikalar alanında, eser ve hizmet siyasetinde son 23 yılda Türkiye'de çok büyük değişimler oldu. Yollar yaptık, hastaneler yaptık, okullar yaptık ve savunma sanayiye büyük atılımlar gerçekleştirdik. Savunma sanayide ihracat yapan ilk 10 ülkenin arasında yer aldık. Yapamaz dediklerinin her birini Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle tek tek hayata geçirdik. Ancak en büyük atılımlarımızdan bir tanesi vatandaşa dokunan, insan odaklı çalışmalarımız. Burada da gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız 1994'te İstanbul ruhunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı döneminde vatandaş odaklı yaptığı çalışmalarda, engellisini evinde saklayanlara yönelik çok önemli politikaları hayata geçirdi. Onlara destek sunduğu ve o dönem başlattığı insan odaklı, kimseyi geride bırakmama anlayışıyla hayata geçirdiği bütün politikaları başbakan olduğu döneminde, Cumhurbaşkanı olduğu döneminde Türkiye'ye kazandırdı. Cumhurbaşkanımız insan odaklı bütün çalışmaları kadın, çocuk, engelli, yaşlı, ihtiyaç sahibi her vatandaşımıza, aile odaklı çalışmalarımıza, şehit ve gazi yakınlarına yönelik bütün çalışmalarımızı vatandaş odaklı, millet odaklı hayata geçirdi" dedi.

'HER VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ'

Çalışmaların hizmet odaklı olduğunu söyleyen Göktaş, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızda engelli vatandaşlara yönelik evde bakım yardımını hayata geçirdi. Bugün Türkiye genelinde 540 bin ailemize, engellisine, yaşlısına, evinde bakan ailelerimize sunduğumuz destekler bulunuyor. Bununla beraber 58 kalemde sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanındayız. Bakın bunları AK Parti öncesinde asla yoktu. Eskiden vatandaşımızın uzun süren sosyal yardım başvurularında artık e-devlet üzerinden sadece dakikalar içerisinde yapılabiliyor ve başvurular anında cevap alabiliyor. 'Önce millet önce memleket' dedi ve bu kutlu yolda, hem ülkemizin her alandaki devrim gibi sosyal politikalar alanında da, aile odaklı çalışmalarında da her daim öncü oldu. İhtiyaç sahibi olan her vatandaşımızın yanında oldu. Bakın dünyada pek çok ülke kesinti yaptığı dönemde, önce sosyal politikalardan kesinti yapar. Bunu yurt dışında uzun yıllar milletvekilliği yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum ama Cumhurbaşkanımız 'Önce vatandaşım' der, 'Önce insanım' der, 'Önce milletim' der. ve özellikle biliyorsunuz bugün bu yılı Sayın Cumhurbaşkanımız ne yönü ilan etmişti. Aile Yılı ilan etti. Öncelikle bizler kendi aramızda güçlüyüz, bir aradayız. Her zaman ilk günkü heyecanla buradasınız. Allah hepinizden razı olsun."

Konuşmanın ardından AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, Göktaş'a kaftan tablosu hediye etti. Bakan. CHP'den istifa ederek beraberindeki 100 kişiyle Ak Parti'ye üye olan İbrahim Aslan'a rozetini Bakan Göktaş taktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Kurultaya katılmayıp Sabah'a konuşan Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere 'hodri meydan'

Röportajı eleştirileri toplayan Kılıçdaroğlu'ndan 'hodri meydan'
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır

Silahlı çatışma çıktı! Kavganın adresi bir hayli ilginç
Tansiyon yükseldi! Rus dronları hava sahasını ihlal etti

Tansiyon yükseldi! Rus dronları hava sahasını ihlal etti
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.