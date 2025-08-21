Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Cumhur Reyonu' Açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Cumhur Reyonu' kurulması yönünde öneri getirilen haberin sosyal medyada "Süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak" şeklinde çarptırıldığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir gazetede 'Türkiye genelinde süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulması' yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak 'Süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak' şeklinde servis edilmiştir. Bu iddialar gerçeği yansıtmamakta, herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Bahse konu 'Cumhur Reyonu' ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir. Söz konusu öneri, resmi kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA