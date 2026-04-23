Devrik İran şahının oğlu Pehlevi'ye Berlin'de kırmızı sıvı fırlatıldı

İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ya Almanya'nın başkenti Berlin'deki düzenlediği basın toplantısının ardından bir protestocu, kırmızı renkli sıvı fırlattı.

İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Federal Basın Evi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından güvenlik eşliğinde binadan ayrılan Pehlevi'ye bir protestocu tarafından kırmızı renkli bir sıvı fırlatıldı. Sıvının Pehlevi'nin boyun ve sırt bölgesine isabet ettiği görülürken, güvenlik güçleri protestocuyu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kısa süreli gerginliğin ardından Pehlevi, korumalar eşliğinde aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

ABD ve İsrail saldırılarını "insani müdahale" olarak nitelendirdi

Pehlevi, düzenlediği basın toplantısında İran'daki mevcut yönetime karşı sert ifadeler kullanmış, müzakere ve anlaşmaların sorunu çözmeyeceğini savunarak, "Bu tehditler mevcut yapı sürdükçe ortadan kalkmayacak" değerlendirmesinde bulunmuştu. Pehlevi ayrıca ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına verdiği desteği yineleyerek saldırıları, İran'ın mevcut rejiminin devrilmesi için gerekli bir "insani müdahale" olarak nitelendirmişti.

Aynı gün karşıt protestolar düzenlendi

Berlin'de Pehlevi'nin düzenlediği toplantıya eş zamanlı olarak farklı gruplar tarafından protestolar gerçekleştirildi. Pehlevi destekçileri Alman parlamentosu çevresinde "İran'a özgürlük" ve "rejim değişimi" sloganlarıyla gösteri düzenlerken, karşıt gruplar ise Berlin'in simge noktalarından Brandenburg Kapısı çevresinde "Pehlevi istenmiyor" ve "İran'a müdahaleye hayır" sloganlarıyla protesto gerçekleştirdi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
73 yıllık fabrikada üretim durdu

73 yıllık fabrikada üretim durdu
Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

Fenerbahçelileri derbi öncesi sevinçten havalara uçuran gelişme
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor

Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
'Ne jandarma dinlerim ne de polis' diyerek video yayınladı, şimdi hesap veriyor

"Ne jandarma dinlerim ne de polis" dedi, şimdi hesap veriyor
Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak paylaşımlar

Derbiye günler kala ortam alev aldı! ''Hayırdır?'' sorusuna flaş yanıt