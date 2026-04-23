Devrik İran şahının oğlu Pehlevi'ye Berlin'de kırmızı sıvı fırlatıldı

İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Federal Basın Evi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından güvenlik eşliğinde binadan ayrılan Pehlevi'ye bir protestocu tarafından kırmızı renkli bir sıvı fırlatıldı. Sıvının Pehlevi'nin boyun ve sırt bölgesine isabet ettiği görülürken, güvenlik güçleri protestocuyu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kısa süreli gerginliğin ardından Pehlevi, korumalar eşliğinde aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

ABD ve İsrail saldırılarını "insani müdahale" olarak nitelendirdi

Pehlevi, düzenlediği basın toplantısında İran'daki mevcut yönetime karşı sert ifadeler kullanmış, müzakere ve anlaşmaların sorunu çözmeyeceğini savunarak, "Bu tehditler mevcut yapı sürdükçe ortadan kalkmayacak" değerlendirmesinde bulunmuştu. Pehlevi ayrıca ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına verdiği desteği yineleyerek saldırıları, İran'ın mevcut rejiminin devrilmesi için gerekli bir "insani müdahale" olarak nitelendirmişti.

Aynı gün karşıt protestolar düzenlendi

Berlin'de Pehlevi'nin düzenlediği toplantıya eş zamanlı olarak farklı gruplar tarafından protestolar gerçekleştirildi. Pehlevi destekçileri Alman parlamentosu çevresinde "İran'a özgürlük" ve "rejim değişimi" sloganlarıyla gösteri düzenlerken, karşıt gruplar ise Berlin'in simge noktalarından Brandenburg Kapısı çevresinde "Pehlevi istenmiyor" ve "İran'a müdahaleye hayır" sloganlarıyla protesto gerçekleştirdi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı