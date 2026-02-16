Devletin önemli isimlerinden Bakan Çiftçi'ye tebrik ziyareti
İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi, Ankara'da devletin zirvesinden yoğun ilgi gördü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Güvenlik Genel Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş başta olmak üzere bakanlar ve üst düzey isimler, yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
- Mustafa Çiftçi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine atandı.
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş ve TBMM'nin 22. Başkanı Bülent Arınç, Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.
- Görüşmelerde İçişleri Bakanlığı'nın çalışma başlıkları, kamu düzeni ve güvenliği, yerel yönetimlerle koordinasyon ve toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'ye yönelik tebrik ziyaretleri yoğun şekilde devam ediyor.
DEVLETİN ÜST KADEMESİNDEN TEBRİK ZİYARETLERİ
Ankara'daki kabulde, devletin üst kademesinden isimler yeni görevinden dolayı Bakan Çiftçi'ye hayırlı olsun dileklerini iletti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, Milli Güvenlik Genel Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 22. Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Bülent Arınç, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI
Gerçekleştirilen görüşmelerde; İçişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki dönemdeki çalışma başlıkları, kamu düzeni ve güvenliği, yerel yönetimlerle koordinasyon ve toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik konuların genel çerçevede ele alındığı öğrenildi.
Ziyaretler, karşılıklı iyi niyet ve başarı dilekleriyle sona erdi.