Haberler

Devletin önemli isimlerinden Bakan Çiftçi'ye tebrik ziyareti

Devletin önemli isimlerinden Bakan Çiftçi'ye tebrik ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi, Ankara'da devletin zirvesinden yoğun ilgi gördü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Güvenlik Genel Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş başta olmak üzere bakanlar ve üst düzey isimler, yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

  • Mustafa Çiftçi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine atandı.
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş ve TBMM'nin 22. Başkanı Bülent Arınç, Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.
  • Görüşmelerde İçişleri Bakanlığı'nın çalışma başlıkları, kamu düzeni ve güvenliği, yerel yönetimlerle koordinasyon ve toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'ye yönelik tebrik ziyaretleri yoğun şekilde devam ediyor.

DEVLETİN ÜST KADEMESİNDEN TEBRİK ZİYARETLERİ

Ankara'daki kabulde, devletin üst kademesinden isimler yeni görevinden dolayı Bakan Çiftçi'ye hayırlı olsun dileklerini iletti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, Milli Güvenlik Genel Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 22. Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Bülent Arınç, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Devletin önemli isimlerinden Bakan Çiftçi'ye tebrik ziyareti

ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI

Gerçekleştirilen görüşmelerde; İçişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki dönemdeki çalışma başlıkları, kamu düzeni ve güvenliği, yerel yönetimlerle koordinasyon ve toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik konuların genel çerçevede ele alındığı öğrenildi.

Ziyaretler, karşılıklı iyi niyet ve başarı dilekleriyle sona erdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihini verdiler! İlk yapacağı iş bile belliymiş
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü

Sivilleri acımadan vurdular! Can kaybı korkunç boyutlarda
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı

Türkiye kendi yetiştirmediği üründen 1.7 milyar kazandı
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti

Son mesajında Sedat Peker'e seslenip canına kıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spalletti'den Galatasaray için dikkat çeken sözler

Galatasaray için neler dedi neler
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü! Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu

Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü, söyledikleriyle kan dondurdu
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı

Sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma arkadaşlarına aynı şeyi yaptı
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası

Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Spalletti'den Galatasaray için dikkat çeken sözler

Galatasaray için neler dedi neler
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa

Sonunda o da muradına erdi
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı