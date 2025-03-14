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Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı

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Bir süredir tedavi gören MHP lideri Bahçeli, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu arayarak, 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Memişoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ettiğini belirtti.

"GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakan Memişoğlu paylaşımında "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Memişoğlu'nun o paylaşımı;

Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı

DAHA ÖNCE DE BİRÇOK İSMİ ARADI

MHP lideri Bahçeli, daha önce de Selahattin Demirtaş, Sezgin Tanrıkulu, Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Yılmaz Erdoğan gibi isimleri arayarak telefonla konuşmuştu.

Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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