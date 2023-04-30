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Devlet Bahçeli: "Parlamenter sistem demek koalisyon, kargaşa, huzursuzluk ve umutsuzluk demektir"

Politika Haberleri

Devlet Bahçeli: "Parlamenter sistem demek koalisyon, kargaşa, huzursuzluk ve umutsuzluk demektir" "9 Temmuz 2018'den resmen uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kazanan Türkiye olmuştur"

Devlet Bahçeli : "Parlamenter sistem demek koalisyon, kargaşa, huzursuzluk ve umutsuzluk demektir"

"9 Temmuz 2018'den resmen uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kazanan Türkiye olmuştur"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Devlet Bahçeli Türkiye Politika Haberler

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