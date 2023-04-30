Devlet Bahçeli: "Parlamenter sistem demek koalisyon, kargaşa, huzursuzluk ve umutsuzluk demektir"
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Devlet Bahçeli: "Parlamenter sistem demek koalisyon, kargaşa, huzursuzluk ve umutsuzluk demektir" "9 Temmuz 2018'den resmen uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kazanan Türkiye olmuştur"
Devlet Bahçeli : "Parlamenter sistem demek koalisyon, kargaşa, huzursuzluk ve umutsuzluk demektir"
"9 Temmuz 2018'den resmen uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kazanan Türkiye olmuştur"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika