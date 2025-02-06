MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

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Devlet Bahçeli Hastanede Tedavi Altında, Partililer Yanında

Devlet Bahçeli Hastanede Tedavi Altında, Partililer Yanında
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlık kontrolleri için hastaneye yatırıldı. Yapılan açıklamada, kalp kapağının başarılı bir şekilde değiştirildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Partililer ise hastaneye gelerek Bahçeli'ye destek oldular.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastanede tedavi altında olduğu haberinin ardından partililer Gebze'de bulunan hastaneye geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon tespiti üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir" ifadelerine yer verildi.

Haberlerin ardında partililer Devlet Bahçeli'yi yalnız bırakmadı. MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı ile partililer hastaneye gelerek bilgi aldı. Devlet Bahçeli'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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