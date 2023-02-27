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Devlet Bahçeli'den Söğüt'e selam

Politika Haberleri

Devlet Bahçeli'den Söğüt'e selam

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'da AFAD gönülleriyle bir araya gelerek, Söğütlü Hatice Yıldırım'la ilçeye selam göndendi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'da AFAD gönülleriyle bir araya gelerek, Söğütlü Hatice Yıldırım'la ilçeye selam göndendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'daki incelemelerin ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçerek açıklamalarda bulundu. Açıklama öncesi bölgede AFA gönüllüsü olarak Söğüt ilçesine bağlı Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım'ın kızı Hatice Yıldırım, Devlet Bahçeli'nin yanına giderek fotoğraf çekinmek istedi. Bu esnada Bahçeli, Yıldırım'a nereli olduğu sorması üzerine 'Söğüt' yanıtı aldı. Bunun üzerine her fırsata "Bir yanım Ahlat ise diğer yanım Söğüt'tür. Bir yanım Domaniç ise diğer yanım Söğüt'tür. Aklımda hep Türkiye vardır. Aynı zamanda Söğüt gönlümün burcudur, vicdanımın hisarıdır" diyen Bahçeli, Hatice Yıldırım ile yakından ilgilendi. Hatice'ye Söğüt halkına selam söylemesini isteyen Bahçeli, bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Adıyaman AFAD Politika Haberler

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