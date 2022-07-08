Devlet Bahçeli'den grev kararı alan Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki: Gayri meşru bir eylem - Haberler

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Devlet Bahçeli'den grev kararı alan Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki: Gayri meşru bir eylem

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Politika
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Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi sonrası sağlıkçılar sokağa çıktı, Türk Tabipler Birliği ise 7-8 Temmuz tarihleri için grev kararı aldı. Karakaya'nın öldürülmesini kınayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bir açıklama yaparak, "Bölücülüğün aparatı haline gelen TTB'nin maksatlı kışkırtmasıyla doktorlarımızın iki gün süreyle boykot yapmalarını çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahsurlu ve gayri meşru bir eylem olarak değerlendiriyorum." dedi.

Önceki gün Konya Şehir Hastanesi'ne giden bir hasta yakını, görevi başındaki doktor Ekrem Karakaya'yı öldürdükten sonra intihar etti. Acı olay tüm ülkede infial yarattı. Türk Tabipler Birliği 7-8 Temmuz tarihleri için grev kararı aldı.

Dün de ülkenin dört bir yanında sağlıkçılar sokağa inerek yaşananlar protesto edip Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı istifaya davet etti. İstanbul Çapa dahil bazı noktalarda sağlıkçılar ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı, bazı noktalarda ise arbede çıktı.

Mhp lideri Devlet Bahçeli, bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaşananlara değindi. Bahçeli, "Bayramı karşılamaya hazırlanırken, Konya Şehir Hastanesi'nde bir doktorumuzun katledilmesi de acı verici ve milletimizi derinden yaralayan hunhar bir vaka olarak hafıza kayıtlarına geçmiştir. Sağlık çalışanlarımızı ve toplumun farklı kesimlerini hedef alan şiddet dalgasını önşartsız kınıyor, suçluların çok ağır bedeller ödemelerini ümit ediyor, sürecin takipçisi olacağımızın da bilinmesini arzuluyorum." dedi.

Grev kararı alan Türk Tabipler Birliği'ne tepki gösteren MHP lideri, açıklamasının devamında, "Fakat Türkiye düşmanı ellerde itibar ve inandırıcılığını kaybeden, bölücülüğün aparatı haline gelen Türk Tabipleri Birliği'nin maksatlı kışkırtmasıyla doktorlarımızın iki gün süreyle boykot yapmalarını çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahsurlu ve gayri meşru bir eylem olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Politika

Ekrem Karakaya Devlet Bahçeli Konya MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

ufuk özgül:

Mehmet senin tükettiğin oksijene yazık be insanoğlu. Ne denebilirki sana. Allah kimseyi cehaletle sınamasın

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mehmet Yılmaz:

doktorlarımız canımızdır o kadar

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Mustafa ESMER:

Adam doktoru vurup kendini de öldürmüş. Bu olayı emsal gösterip her fırsatta olayi siyasi şova döken TTBye sormak lazım hangi şiddet yasası şu elim olaya engel olacaktı? Siddet yasasi ise sadece doktora degil tum kamu kurumlarina çıkarılmalıdır!

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