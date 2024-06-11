Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt

Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, TBMM'deki konuşmasında Türkiye'yi İsrail'e benzeterek Hatay Belediyesi'ne kayyum atanmasına da atıfta bulunup "Kürdistan'da işgalcisiniz" demişti. Aydeniz, tepki çeken sözlerinin sonunda Kürt halkını da direnişe davet etmişti.

BAHÇELİ DEM PARTİLİ VEKİLİ HEDEF ALDI

Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki skandal çıkışıyla tepkilerin odağına yerleşen DEM Partili Saliha Aydeniz'i hedef aldı.

"TÜRKİYE'DE KÜRDİSTAN DİYE BİR YER YOKTUR, OLMAYACAKTIR"

Bahçeli, "DEM vekili 'Kürdistan'da işgalcisiniz. Seçilme hakkını ellerinden alıyorsunuz. Halkımızı direnişe davet ediyoruz' demiştir. Valimizi tehdit etmiştir. Sanırım, bu canlı fazla yürek yemiş, kanat takmadan yüksekten uçmaya çalışmaktadır. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer olmadığını anlamayanlara daha ne diyelim. İhaneti meslek edinmelerine nereye kadar katlanalım. Kürt kökenli kardeşlerimizin vatandaş sayılmadığını iddia etmek düşman dilidir. Ne DEM'in ne PKK'nın Kürt kökenli kardeşlerimiz ile hiçbir ilişkisi yoktur" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" soruşturması nedeniyle görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış ile Gazze'de İsrail'in bombaları altında can veren Filistinlileri bir tutan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in TBMM'de sarf ettiği "Kürdistan'da işgalcisiniz" sözleri büyük tepki çekmişti. Aydeniz bölücü örgütün Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde seçimi ertelemesiyle ilgili de "Kürtlerin kendi kendisini yönetmesi sizi rahatsız ediyor" demişti.

"UŞAK'TAN GELİP HAKKARİ'Yİ DEĞİŞTİRECEĞİNİZİ Mİ ZANNEDİYORSUNUZ?"

Aydeniz, sözlerinin devamında Hakkari Belediyesi'ne Uşak doğumlu olan Vali Ali Çelik'in Başkan Vekili olarak atanmasını kastederek "Uşak'tan gelip Hakkari'de dağını, taşını değiştireceğinizi mi zannediyorsunuz? Vallahi yanılıyorsunuz, Afrin'e bile kayyum atamanın derdindesiniz" ifadelerini kullanmıştı.

KÜRTLERE DİRENİŞ ÇAĞRISI YAPMIŞTI

"Kürde reva gördüğünüz sömürge hukukudur." sözleriyle sert konuşmasını sürdüren Aydeniz, "Halkımızı direnişe davet ediyoruz." diyerek konuşmasını Kürtçe bitirdi. Aydeniz'in sözlerine milletvekilleri tepki göstermişti.