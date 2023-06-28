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Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nın 1. gününde ilk ziyaretini Alparslan Türkeş'in mezarına gerçekleştirdi. Bahçeli Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine çiçek bıraktı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından Mhp'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in Ankara Beştepe'deki mezarını ziyaret etti.

ÇİÇEK BIRAKTI

Devlet Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Ardından bayram programı için kabristan ayrılan Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak.

LİDERLERİN BAYRAM PROGRAMLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programı belli oldu. Erdoğan, Kurban Bayramını ailesi ile birlikte Ankara dışında geçirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara dışında olacak. Bayramı ailesi ile birlikte geçirecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramda Ankara'da ailesi ile olacak.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Alparslan Türkeş Devlet Bahçeli MHP Politika Güncel Haberler

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