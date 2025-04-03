Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş Anma Törenine Katılacak
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın Alparslan Türkeş'in anıt mezarında yapılacak anma törenine katılacak.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın Alparslan Türkeş'in anıt mezarında düzenlenecek anma törenine katılacak.
MHP Ankara İl Başkanlığı, yarın saat 13.00'da Alparslan Türkeş'in anıt mezarında anma programı düzenleyecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından genel merkezde mesaisine başladığı bildirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika