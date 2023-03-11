Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını öne sürüp istifa etti

Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandığı 6'lı Masa'nın paydaşlarından Deva Partisi'nin Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz partisinden istifa etti. Kurnaz, "Zaman, emek ve hayallerimi, lokomotifi Kemal Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının bir parçası yapmaya ruhum razı gelmiyor" açıklamasında bulundu.

Millet İttifakı partilerinin oluşturduğu 6'lı Masa, cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Masada yer alan Deva Partisi'nde ise, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki olarak istifa yaşandı.

"RUHUM RAZI GELMİYOR"

Deva Partisi Tokat İl Başkanı Avukat Murat Kurnaz, partisinden istifa etti. Kurnaz, "Zaman, emek ve hayallerimi, lokomotifi Kemal Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının bir parçası yapmaya ruhum razı gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"7 ADAM REJİMİNDE MAHZURLAR VAR"

Twitter hesabındaki paylaşımında Kurnaz, şöyle söyledi: "Tek adam rejiminde nasıl mahzurlar varsa 7 adam rejiminde onun yedi katı mahzurlar var. Bunu görmemek için feraset fakiri olmak lazım."

GELECEK PARTİSİ'NDE DE İSTİFA YAŞANMIŞTI

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından Gelecek Partisi'nde de istifa yaşanmıştı. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.