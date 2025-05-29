DEVA Partisi'nden Afet Yönetimi İçin Yeni Öneri

DEVA Partisi'nden Afet Yönetimi İçin Yeni Öneri
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, Türkiye'deki doğal felaketler için Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bir 'Doğal felaketlerle mücadele kuvvetleri komutanlığı' kurulmasını önerdi. Rızvanoğlu, mevcut afet yönetiminde yaşanan sorunları ve yetki karmaşalarını eleştirdi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde "Doğal felaketlerle mücadele kuvvetleri komutanlığı" kurulması önerisinde bulundu.

Rızvanoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin afet yönetimini eleştirerek özellikle yangın konusunda "yetki karmaşası" yaşandığını savundu.

Erken uyarı sistemlerinin yetersiz kaldığını, afet sonrası güçlü bir destek mekanizmasının sağlanamadığını ileri süren Rızvanoğlu, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 'Doğal felaketlerle mücadele kuvvetleri komutanlığı' kurulmasını öneriyoruz. Kendi hava filosu olacak, eğitimli, profesyonel kadrosu olacak, sivil savunmayla entegre çalışacak. Kriz öncesinde ve kriz sonrasında da bu süreçleri yönetecek. Çünkü afetlere karşı çözüm sadece kriz anında müdahale değildir. Asıl mesele hazırlık ve gerekli görevleri gerektiği anda yapan bir yapıyı kurmaktır. Bu nedenle bu yapıyı ulusal bir ihtiyaç, stratejik bir zorunluluk olarak görüyoruz."

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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