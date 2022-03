DEVA Partisi'nde üst düzey istifa şoku! Babacan'a yakın Birol Aydemir 'Başarı geleceğine inanmıyorum' diyerek görevi bıraktı

Türk siyasetine yeni katılan partiler arasında yer alan DEVA Partisi'nde istifa şoku yaşanıyor. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı Aydemir, sosyal medya hesabından patisinden istifa ettiğini duyurdu. Aydemir, istifa gerekçesinde "Partinin başarılı olacağına inanmıyorum" sözlerine yer verdi.

"UYGULAMALAR, İLKELERLE UYUŞMUYOR"

Aylardır DEVA Partisi'nin kuruluş ilke ve değerlerini, program ve tüzüğünü, yönetim felsefesi ve uygulamalarını tekrar gözden geçirdiğini belirten Aydemir, "Geldiğimiz noktada parti yönetimine ilişkin bazı uygulamaların partilerin anayasası olan tüzüğümüz çerçevesinde vücut bulan ilke ve değerlerimizle uyuşmadığını ve bu durumun parti yönetiminde dikkate değer bir rahatsızlığa yol açmadığını üzülerek müşahede ettim" dedi.

"SİYASETTE DE SAMİMİYET VE DÜRÜSTLÜĞE İNANIYORUM"

Açıklamasını, "Ben, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de samimiyet, dürüstlük ve tutarlılığın temel alınması gerektiğine inanıyorum. Ben DEVA Partisi'nin sadece diğer partilere değil, siyasi sistem ve işleyişine de alternatif olması gerektiğini her zaman dile getirdim" ifadeleriyle sürdüren Aydemir şunları söyledi: "Ben, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de samimiyet, dürüstlük ve tutarlılığın temel alınması gerektiğine inanıyorum. Ben DEVA Partisi'nin sadece diğer partilere değil, siyasi sistem ve işleyişine de alternatif olması gerektiğini her zaman dile getirdim."

"LİYAKATİN BAŞARI GETİRECEĞİNE İNANIYORUM"

"Ancak, şimdiye kadar yaşanan sürecin benim söylem ve beklentilerime uygun olmadığı gibi Parti'nin kuruluş amacına ve felsefesine de uygun olmadığını düşünüyorum. DEVA'nın parti programını yazanlardan biri olarak ancak ortak akıl ve istişareye dayanan kural bazlı, adil, şeffaf ve liyakatin öncelendiği bir yönetim şeklinin başarı getirebileceğine inandım."

"ADİL BİR YÖNETİM VE BAŞARIYA İNANMIYORUM"

"30 yıllık meslek hayatım boyunca da bu çerçevede hareket ettim. Sistemsel yapının tesisini ve kurumsallaşmayı savundum. Ancak, DEVA Partisi kurulduğundan bu yana, parti yönetimi ve siyaset yapma anlayışımıza bunları maalesef yeterince yansıtamadığımızı düşünüyorum. Bu ilke ve prensipler yeterince sahiplenilmeden adil bir yönetim sergileneceğine ve başarılı olunacağına inanmadığımı da ifade etmekte yarar görüyorum."

"UMARIM ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞINA KAVUŞURLAR"

"Söz konusu ilke ve prensiplerin, gereğince hayata geçirilememesinin hayal kırıklığını daha fazla yaşamamak adına, 11 Mart 2022 itibarıyla DEVA Partisi'ndeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım. Umarım hem DEVA Partisi hem de ülkemiz siyasi ortamı hedeflediğimiz kural bazlı, adil, şeffaf ve liyakatin öncelendiği bir yönetim anlayışına kavuşur. Herkese sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Saygı sevgilerimle."

