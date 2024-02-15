DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'taki depremzedelere adil konut yapılmasını istedi

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlere adil taksimatla konut yapılmasını istedi.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Kahramanmaraşlıların bilgilendirilmediğini, özellikle orta hasarlı binaların durumuna ilişkin mağduriyetler yaşandığını belirtti.

Kahramanmaraş'ın, Gaziantep'e göre depremlerden daha fazla etkilendiğini anlatan Karatutlu, hak sahiplerine teslim edilen konut sayısının ise Gaziantep'te daha çok olduğunu ifade etti. DEVA Parti'li Karatutlu, "6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlere adil taksimatla konut yapılmalı." dedi.

TOKİ tarafından inşa edilen bu konutların yollarının düzgün olmadığını belirten Karatutlu, konutların kömür kaloriferli inşa edildiğini de söyledi.

Kahramanmaraş esnafının deprem sonrası konteynerlerde zor günler geçirdiğini dile getiren Karatutlu, esnafın kredi ve ödemelerinin 2 yıl ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'ta sağlık hizmetlerinin çağın ve ülkenin gerisinde kaldığını savunarak, sağlık alanındaki sorunlarının çözülmesini istedi.

Kahramanmaraş'taki hapishanenin depremden etkilenmesi nedeniyle hükümlülerin başka illere taşındığını anımsatan Karatutlu, Adalet Bakanlığının, bugün kullanılabilir durumdaki hapishaneye gelmek isteyen hükümlüler için gereken adımları atmasını talep etti.