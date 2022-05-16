DEVA Partisi Metaverse'teki dünyanın ilk siyasi mitingini verecek - Haberler

Teknolojinin her alanından faydalanmak isteyen DEVA Partisi, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de düzenlenecek mitingde gençlerle Metaverse evreninde bir araya gelecek.

"İLK METAVERSE MİTİNGİMİZDE BULUŞALIM"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gençleri heyecanlandırdı. Babacan yaptığı açıklamada "18 Mayıs Çarşamba, saat 20.00'de DEVAVERSE'de, ilk Metaverse mitingimizde buluşalım." ifadelerini kullandı.